Automobilisten en motorbestuurders in Den Haag moeten sinds dinsdag extra goed op hun snelheid letten. Vanaf 5 oktober gaan twee nieuwe flitspalen op de Vaillantlaan aan, een paar weken later volgen nog twee flitspalen. Doel van de gemeente, politie en het OM is om de verkeersveiligheid in de stad te verbeteren.