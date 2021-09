Weggebruikers van de A12 staat een moeilijke anderhalve week te wachten. Vanaf vandaag 21.00 uur tot en met donderdag 7 oktober 5.00 uur is de snelweg richting Den Haag compleet afgesloten tussen het knooppunt Oudenrijn bij Utrecht en Nieuwerbrug. Aansluitend zijn er tussen Nieuwerbrug en Reeuwijk ook werkzaamheden, maar op dat stuk blijven wel rijstroken open.

De drukke verkeersader gaat dicht vanwege groot onderhoud. Waar nodig komen er nieuwe matrixborden en detectielussen, worden viaducten en defecte verlichting gerepareerd en wordt er gemaaid.

Tussen Woerden en Reeuwijk wordt het versleten asfalt vervangen door geluidsreducerend zoab (zeer open asfaltbeton) en worden pechhavens, bermen en vangrails opgehoogd tot de hoogte van het nieuwe wegdek, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat voorziet ernstige verkeershinder door de negendaagse afsluiting. Toch was dit volgens de rijksdienst de beste optie: "Met een complete afsluiting van meer dagen achter elkaar kunnen we in verhouding meer werk verzetten en duurt de hinder voor de weggebruiker het kortst. Ook kunnen we de veiligheid voor de weggebruiker en wegwerker beter garanderen dan bij kortstondige afsluitingen."

Voor het verkeer van Utrecht naar Den Haag gaat een omleiding gelden via de A2, A9 en A4. Verkeer richting Rotterdam kan via de A2, A27 en A15 rijden. Automobilisten zijn hierdoor een stuk langer onderweg.