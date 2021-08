De gemeente Den Haag, politie, douane, Openbaar Ministerie en de HTM hebben vrijdag voor de derde keer een handhavingsactie gehouden aan de kuststrook en in het havengebied van Scheveningen.

Er werd extra aandacht besteed aan huftergedrag in het verkeer, zoals straatraces en voertuigen die geluidsoverlast veroorzaken.

Er werden honderden voertuigen en personen gecontroleerd. Acht bestuurders hebben een boete gehad voor het overtreden van verkeersregels zoals te hard rijden en niet de juist verlichting hebben. Vier bromfietsen waren opgevoerd en kregen hiervoor een boete.

De noise patrol is ook ingezet. Een noise patrol is een apparaat dat het maximale geluidsniveau van een voertuig meet. Zestien voertuigen zijn met de noise patrol gecontroleerd. Negen voertuigen overschreden de toegestane geluidsnormen. De bestuurders van deze auto's of motoren kregen een boete van ongeveer 450 euro. Vijf van hen mochten niet meer verder rijden totdat hun voertuig is hersteld en goedgekeurd door de RDW.

In de komende weken kunnen 142 voertuigbezitters nog een boete verwachten omdat zij parkeerden zonder te betalen. Er stonden vijf auto's fout geparkeerd, zij krijgen hier een boete voor. Verder zijn er veel wielklemmen gezet door het parkeerteam.

Ook krijgen zes brommerrijders een boete omdat zij in Den Haag reden. Den Haag heeft sinds 1 januari een milieuzone.

Wildkamperen

De gemeentelijke handhavingsorganisatie heeft in het actiegebied aan de kuststrook gesurveilleerd. Daarbij hebben zij 11 bekeuringen uitgeschreven. Er zijn bekeuringen geschreven voor de veel gehoorde klacht, het fietsen- en scooter rijden op de boulevard. Daarnaast zijn er drie scooters bekeurd omdat zij hun scooter op deelscooter- en invalideplekken geparkeerd hadden.

Verder heeft het handhavingsteam bekeuringen geschreven voor wildplassen, fout parkeren en hebben zij één persoon aangehouden die geen identiteitsbewijs kon laten zien. De boswachters hebben in het duingebied gesurveilleerd en gecontroleerd op wildkamperen.

HTM

De controleurs van de HTM hebben samen met de politie verschillende trams in het gebied gecontroleerd. Vooral lijn 11, 9 en 1 zijn veel gecontroleerd en hier kregen 79 reizigers een boete van 55 euro omdat zij geen geldig vervoersbewijs hadden.

Één persoon kreeg een bekeuring voor het niet tonen van een ID. Drie mensen hebben een bekeuring gekregen omdat hij hun mondkapje niet op hadden. Ondanks de versoepelingen blijft dit nog steeds de regel in het OV.

Aanhouding na uitschelden

De douane heeft verschillende boten vanaf de kade gecontroleerd en één voertuig op verborgen ruimtes gecontroleerd. De pleziervaart en visserij in het water van de haven werd gecontroleerd door de nautische boa's en de douane.

De boa's hebben havenzwemmers aangesproken, die in het water bij het havenhoofd overstaken, omdat dit levensgevaarlijk is. Waarop vervolgens een man is aangehouden die ambtenaren in functie heeft uitgescholden en beledigd.