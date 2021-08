Een auto heeft maandagochtend een gevel van een woning geramd op de Badhuiskade in Scheveningen. Dat gebeurde na een ongeval dat plaatsvond tussen twee auto's, meldt calamiteitensite District8.

De oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. Eén auto reed tegen de gevel van de woning aan en heeft hiermee een gat in de muur gemaakt. De twee auto's zijn afgesleept door een berger.



Naast de gevel is er ook schade ontstaan aan een opberghok van een scootmobiel. Een gemeentemedewerker ging ter plaatse om de schade te beoordelen.