Een jongen is afgelopen nacht aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht het speeltoestel aan de Evert Wijtemaweg in Den Haag in brand te hebben gestoken.

De brandweer en politie werden gealarmeerd voor een buitenbrand. Bij aankomst van de hulpdiensten ging een jongen, die bij een groepje stond, snel de bosjes in. Agenten gingen achter hem aan.



Het speeltoestel stond in lichterlaaie en kwam hevige rookontwikkeling vrij, maar de brandweer kreeg de vlammen snel onder controle.



De gevluchte jongen is na een zoektocht door de struiken aangehouden voor brandstichting. Drie andere jongeren werden ook door de agenten gecontroleerd, maar zijn niet aangehouden.