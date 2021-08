De gemeentelijke camera's en de camera's van de scanauto's in Den Haag zouden direct gekoppeld moeten worden aan het kentekensysteem van de politie. Dat stelt Groep De Mos voor, die verwijst naar de snelle aanhouding van de verdachten die Peter R. de Vries zouden hebben doodgeschoten in Amsterdam.

De grootste partij in de Haagse gemeenteraad had al eerder gevraagd om koppeling van de Haagse camera's met die van de politie. Toen zei het stadsbestuur dat ze eerst een soortgelijke proef in Amsterdam wilde afwachten.

Met de vele camera's die er in de hofstad hangen én de scanauto's die sinds een aantal jaren ook door Den Haag rijden om te controleren of automobilisten hun parkeergeld wel betalen. "Deze kentekens worden toch al geregistreerd, laten we ze dan ook gelijk positief inzetten in het bestrijden van zware criminaliteit", zegt Groep de Mos-raadslid Arjen Dubbelaar.

Daarmee verwijst hij naar onder meer de aanhouding van twee verdachten die betrokken zouden zijn bij het doodschieten van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Zij konden met behulp van de camerasystemen op de snelwegen en provinciale wegen snel opgepakt worden. Dubbelaar vraagt het college hoe de proef in Amsterdam is verlopen en hoever de implementatie van de gemeentelijke camera's in het kentekensysteem van de politie is.