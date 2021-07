Het weer nodigt er niet heel erg toe uit, toch wordt er zaterdag gewaarschuwd voor de zee. Langs het Noorder- en Zuiderstrand is de rode vlag gehesen.

Dat betekent dat de zee voor de Haagse kust te gevaarlijk is om in te zwemmen. Zwemmers zijn er momenteel nauwelijks door de hogere golven, maar dat weer nodigt wel (wind)surfers uit. Bij de havenhoofden wagen enkele surfers zich in het water.