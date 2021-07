Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een 43-jarige Hagenaar van een bijzondere vorm van verduistering. Hij zou een handelaar opgezette, zeldzame en beschermde dieren afhandig gemaakt hebben. Daarbij gaat het onder meer om twee Siberische tijgers en een zebra.

De officier van justitie eiste vrijdag tegen de Hagenaar een forse geldboete van 75.000 euro, bovenop de drie maanden die de man al uitzat in voorarrest. De verdachte was niet op de zitting, want hij zit vast in Marokko.

De Hagenaar deed zich bij een bonafide handelaar in opgezette dieren uit Ter Apel voor als een tussenpersoon, en beloofde hem de opgezette beesten te gaan verkopen. De gedupeerde handelaar hoorde echter niets meer van de Hagenaar, en zou ook niets ontvangen hebben voor het opgezette wild. De politie trof in zijn woning in Den Haag vier grote dieren aan. Hij zou de dierenhandelaar ook nog de hoofden van impala's, en de opgezette lichamen van exotische vogels afhandig gemaakt hebben.

De officier van justitie schilderde de man af als een sjacheraar, die ook handelde in auto's. Hij zou met crimineel geld een uitbundige leefstijl gevoerd hebben. Volgens de advocaat had de Hagenaar gewoon succes met zijn handel in badsanitair en kon hij daarom veel geld uitgeven. "Mijn cliënt was een succesvolle ondernemer."

De uitspraak volgt over twee weken.