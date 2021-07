Op de Monseigneur van Steelaan in Voorburg is vanmiddag een voetganger aangereden door een passerende tram en daarna meters meegesleurd. Er zijn meerdere ambulances naar de plek van het ongeval, ook de traumahelikopter is onderweg.

Het ongeluk gebeurde toen de voetganger over wilde steken. De Monseigneur van Steelaan is volledig afgesloten.