De inzamelingsactie die werd gehouden om de iconische boekenwinkel Colette in de Haagse Reinkenstraat te redden, is meer dan geslaagd. Er werd bijna 40.000 euro opgehaald, het dubbele van het oorspronkelijke streefbedrag.

Eigenaar Jogchum de Vries (80) wilde al een tijd lang stoppen met zijn zaak maar het bleek niet eenvoudig te zijn om een opvolger te vinden die zijn tweedehands-boekenwinkel wilde voortzetten. Acht buurtbewoners besloten daarop de handen ineen te slaan om het karakteristieke winkeltje te redden, 'als thuishaven voor de Haagse boekensnuffelaars'. Voor dat doel startten de omwonenden de actie Red Colette.

Het team van Red Colette is momenteel bezig met onderhandelingen met de verhuurder van de winkel aan de Reinkenstraat en laat weten dat die bijna zijn afgerond. In de nieuwe winkel, die de naam Colette & Co zal krijgen, blijft de vertrouwde sfeer van Colette bestaan, zo verzekeren de initiatiefnemers.

In de zaak zijn zo'n 15.000 boeken te vinden die samen de muren vormen van allemaal kleine gangetjes. "Om de zaak te kunnen voortzetten is het wel nodig het een en ander op te ruimen en op te knappen. In overleg met eigenaar Jogchum gaan wij in de winkel wat ruimte vrij maken", laten Simone Kappeyne en Linda Vermeulen namens het team weten. Daarvoor zijn ze nog op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen met het leegruimen van de keuken en van de opslagruimte achter in de winkel. "Het gaat om het sjouwen van dozen en boeken en om uitzoekwerk in de achtertuin."

Ook is het team van Red Colette op zoek naar opslagruimte, waar de komende tijd tientallen dozen met boeken gestald kunnen worden. Het gaat om een tijdelijke periode van zo'n twee à drie maanden.