Mensen hebben aan het begin van de avond een meisje moeten redden dat tot haar middel was weggezakt in het zand. Dat gebeurde op de Gerstkamp in Den Haag.

Het meisje was tot haar middel weggezakt. Buurtbewoners konden haar, met hulp van brandweerlieden, bevrijden. Het meisje is daarna schoongespoten en in een ambulance nagekeken.

Het meisje was aan het spelen bij het braakliggende terrein. Calamiteitensite Regio15 meldt dat er tot woensdag hekken rondom het terrein stonden, maar die zijn inmiddels weggehaald.