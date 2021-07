Juwelier Zumrut in de Dierenselaan is donderdagmiddag overvallen. Twee mannen zouden een behoorlijke hoeveelheid kettingen hebben buitgemaakt, nadat zij een graai deden in de vitrine van de juwelier.

Bij de brutale diefstal werd geen geweld gebruikt. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er nog geen aanhoudingen verricht. Wel is er veel beeldmateriaal beschikbaar.

De forensische opsporing heeft uitgebreid onderzoek verricht. Er werden onder andere sporen op de voordeur van de juwelier veiliggesteld. Hoeveel aan waarde buit is gemaakt, is nog onduidelijk.

De twee juweliers op de Dierenselaan, Zumrut en Ata, worden geteisterd door overvallen. In september 2019 werd er bij juwelier Zumrut een ramkraak gepleegd. In februari 2020 en in mei van dit jaar werden er ramkraken gepleegd bij juwelier Ata Diamonds.