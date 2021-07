Bandleden van Di-rect openen zaterdagmiddag een nieuwe winkel van ThePhoneLab in de Frederik Hendriklaan in Den Haag. De bandleden leren van de winkelmedewerkers om telefoons te maken en gaan vervolgens ook zelf aan de slag om telefoons van klanten te repareren.

De nieuwe winkel in het Statenkwartier opent, volgens ThePhoneLab, omdat er behoefte was aan een goede winkel voor telefoonreparaties in Den Haag. Medewerkers van de nieuwe winkel komen uit de regio, en voor het extra Haagse tintje zijn dus ook de drummer en gitarist van Di-rect van de partij bij de opening.

Die zitten zelf ook met een kapotte smartphone. Erg onhandig, volgens zanger en gitarist Spike: "Ik kan zelfs gitaar spelen via mijn telefoon, of er hele nummers mee opnemen. Maar ook even snel een foto posten op Insta of Facebook voor onze fans."

Die kapotte telefoons kunnen de bandleden dus onder begeleiding van het winkelpersoneel gaan repareren. De reparatielessen zijn bedoeld om aandacht te vragen voor de zogenaamde ThePhoneLab Academy. Met dat programma wil ThePhoneLab mensen uit de regio gaan opleiden tot reparatiespecialisten van telefoons en tablets. Zaterdag vanaf 17.30 uur moet blijken of de bandleden en klanten hier ook het nodige talent voor hebben.