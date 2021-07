Een 36-jarige man die tegen de AIVD gedreigd zou hebben met een aanslag met een granaatwerper in het centrum van Den Haag, wordt voor verplichte zorg in een kliniek opgenomen.

De geboren Egyptenaar belde op 6 mei dit jaar naar de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en zou toen gedreigd hebben met een terroristische actie tegen voorbijgangers op de Grote Markt, op de Laan en de Prinsegracht. In het Arabisch en Nederlands zei hij één of meerdere mensen te willen doden, hij noemde daarbij de term 'Arebouzjee' ofwel granaatwerper.

Die verdenking is volgens zijn advocaat op een 'misverstand gebaseerd, gezien de toestand van meneer'. Over de Hagenaar liggen twee reclasseringsadviezen en hij werd al onderzocht door een psychiater. "Áls hij dreigde met een aanslag, kan hem dat vanwege zijn psychische toestand niet worden aangerekend", vatte de rechter dat samen.

Er ligt een zorgmachtiging voor de verdachte, wat betekent dat hij vanaf morgen verplichte zorg krijgt. Dat betekent dat hij dus niet meer in voorlopige hechtenis zit, maar in een kliniek wordt geplaatst. In een latere zitting volgt nog wel de inhoudelijke behandeling van de verdenkingen.