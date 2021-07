Politieagenten hebben woensdagavond bij de aanhouding van meerdere verdachten in Nieuw Waldeck in Den Haag waarschuwingsschoten gelost. Tenminste drie mannen zijn opgepakt.

Buurtbewoners filmden hoe agenten achter een man aanrenden en daarbij meerdere keren in de lucht schoten. Op de Rossinilaan kon één van de mannen worden ingerekend. Ook een straat verderop, in de Puccinistraat, werd een verdachte opgepakt. De auto van de man werd klem gereden, waarna hij kon worden ingerekend.

De politie heeft de ingang van de wijk enige afgezet voor onderzoek. Daardoor konden bewoners lange tijd de wijk niet met de auto verlaten. In het afgezette gebied stond een rood busje, waarvan de portier open stond. Vermoedelijk zat tenminste één van de verdachten in dat busje. Het busje en de klemgereden auto zijn in beslag genomen.

Waar de mannen van worden verdacht, is nog onduidelijk.