De pollers op de Hoefkade in de Haagse Schilderswijk werken weer. Auto's hadden de afgelopen week vrij baan in de winkelstraat vanwege een storing. De gemeente heeft de kapotte pollers woensdag gerepareerd.

Veel bewoners en ondernemers, die al een jaar ageren tegen de afsluiting van dit deel van de stad, waren blij met de storing. Anderen juist niet.

Een gemeentewoordvoerder liet maandag nog weten dat het waarschijnlijk pas tot eind deze week zou duren voordat de pollers weer zouden werken. Het duurde langer omdat er op een onderdeel gewacht werd. Dat is vanmorgen in Den Haag binnengekomen. Medewerkers van de gemeente hebben de pollers vervolgens meteen gerepareerd.

Sommige bewoners waren bang dat de pollers dadelijk ineens omhoog zouden schieten terwijl er iemand overheen reed. Iets dat al meerdere keren is gebeurd op verschillende plekken in Den Haag waar pollers staan. Maar hier zijn ongelukken volgens de gemeente uitgebleven.

Den Haag heeft op meerdere plekken in de stad pollers geplaatst om het doorgaand verkeer te weren. Daar is niet iedereen even blij mee. Vooral de pollers in de Schilderswijk roepen veel verzet op. Ondernemers klagen dat er veel minder klanten zijn, en bewoners balen dat ze enorm moeten omrijden.