Inwoners van de regio Haaglanden zijn verdeeld over eventuele noodsteun vanuit de gemeente voor ADO Den Haag. Dat blijkt uit een steekproef van onderzoeksbureau No Ties, in opdracht van Omroep West. Een kleine meerderheid is van mening dat de gemeente geen geld in de club moet stoppen in een reddingspoging.

De omroep liet onderzoeken welke sentimenten er leven onder inwoners van zowel Den Haag als omliggende steden. In totaal zijn er 1522 mensen ondervraagd in de steekproef, onder wie een derde uit de stad. 67 procent van de ondervraagden gaf aan dat de club een belangrijk onderdeel is van de Haagse cultuur. Ook zegt 62 procent dat Den Haag zeker of waarschijnlijk een betaald voetbalclub nodig heeft.

Op de vraag of de gemeente geld vrij moet maken om de noodlijdende club te redden antwoordt 34 procent 'zeker niet' en 23 procent 'waarschijnlijk niet'. Het leeuwendeel van de respondenten gaf overigens aan zelf helemaal niks met de club te hebben. Meer dan de helft is fan van Ajax, Feyenoord of PSV.

De Haagse gemeenteraad bespreekt vanmiddag in een spoeddebat welke rol de gemeente moet spelen in het voorkomen van een faillissement. Het debat werd aangevraagd door Groep de Mos, die graag ziet dat de gemeente, de eigenaar van het stadion, de huur voorlopig verlaagt.