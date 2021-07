De Haagse politie heeft dinsdagmiddag een man opgepakt die nog een gevangenisstraf open had staan. De man hield zich schuil in een appartement aan het Willem Dreespark. Agenten in kogelwerende vesten vielen er dinsdagmiddag binnen.

De verdachte werd opgespoord door het zogeheten EVA-team (Executie Vonnissen Afgestraften) van de politie. Deze eenheid zoekt naar verdachten die hun celstraf proberen te ontlopen.

Om te voorkomen dat de verdachte via het balkon zou vluchten, schakelde de politie vanmiddag de hulp van de brandweer in. De man moest op zijn buik gaan liggen met zijn handen in het zicht, waarna agenten de woning binnenvielen.

De man werd geboeid naar buiten gehaald en overgebracht naar een cellencomplex. Waarvoor en hoe lang de man nog moet zitten, is niet bekend.