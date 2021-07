In het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) zijn prostaatkankerpatiënten sneller weer op de been na een bestraling dan voorheen. De behandeling duurde eerst een dag, maar kan nu in 2,5 uur uitgevoerd worden. De nieuwe methode is bedoeld voor patiënten bij wie de tumor na een eerdere behandeling is teruggekeerd.

Dat de behandeling nu veel korter duurt, komt doordat er een andere verdoving wordt gebruikt. Eerder werd een gewone ruggenprik gegeven bij een bestraling, waardoor de patiënt na de behandeling nog lang in het ziekenhuis moest blijven, totdat de verdoving was uitgewerkt.

Met de nieuwe methode van het HMC wordt een speciale ruggenprik toegepast die korter werkt. De verdoving werkt ook meer plaatselijk, waardoor het gevoel in de benen van de patiënt niet wordt aangetast. Daardoor hoeft de patiënt minder lang plat te blijven liggen.

Operatiekamer

De behandeling werd eerder altijd in een operatiekamer uitgevoerd. De grote druk op de ziekenhuizen door de coronacrisis zorgde ervoor dat artsen gingen nadenken over een behandeling die niet per se in een operatiekamer uitgevoerd hoefde te worden. Dat bleek nog een voordeel te hebben: de patiënt hoeft nu niet meer tijdens de behandeling te verplaatsen. Volgens het HMC is de behandeling daardoor ook patiëntvriendelijker.

De behandeling werkt alleen bij mannen bij wie een eerdere tumor is teruggekeerd, maar voor deze specifieke groep heeft de nieuwe behandelingsmethode grote voordelen. "De patiënt is direct na de ingreep mobiel en kan snel van een welverdiend kopje koffie en ontbijtje genieten", aldus Carmen Liskamp van het HMC.