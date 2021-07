Door een eenzijdig ongeval met een personenauto is veel schade aangericht. Dit gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag op de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk. Niemand raakte gewond.

Vermoedelijk moest een automobilist uitwijken, waarna de auto in de vangrail belandde. Vervolgens raakte de auto een lantaarnpaal om daarna tot stilstand te komen op een fietspad enkele tientallen meters verder.

De auto raakte zwaar beschadigd en is opgehaald door een berger.