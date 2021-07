Een man is in de nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt. Dit gebeurde in een woning aan de Zwaardstraat in Den Haag.

Volgens calamiteitensite District8 raakte de man gewond na een conflict tussen meerdere personen. Een ambulance heeft de persoon die gewond is geraakt behandeld en overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft, volgens de calamiteitensite, de gegevens van de betrokkenen genoteerd, er zijn geen aanhoudingen verricht.