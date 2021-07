Het Kunstmuseum in Den Haag gaat vanaf nu op de 'mindfulness-toer'. Met 'oortjes' op, en daardoor afgesloten van anderen, kan de bezoeker door het museum dwalen en willekeurig kunstwerken of de onderdelen van het door architect H.P. Berlage ontworpen museumgebouw uitkiezen om naar te kijken.

"Een stem stelt dan vragen waardoor hij of zij dat kunstwerk of dat deel van het gebouw bewuster en op een andere manier gaat ervaren."

De audiotour 'Kijken met andere ogen' laat jaartallen, kunstenaars, architectonische feiten of kunststromingen gewoon links liggen. "Het gaat puur om wat de bezoeker voelt", zegt het museum. Het spreekt ook van 'een uitdaging om een eerlijk en open gesprek met jezelf aan te gaan en nieuwe inzichten op te doen'. Zo kan de bezoeker voor veel vragen komen te staan, zoals: 'Denk je dat een kunstwerk kan helpen bij het beantwoorden van vragen die je hebt over thema's als vrijheid of rust?'

Het initiatief past volgens een woordvoerder prima bij het vroegere Gemeentemuseum. "Berlage had het museum in de jaren dertig voor ogen als een spirituele plek. Als je door de pergola richting de entree loopt, laat je de dagelijkse beslommeringen achter je en dompel je je onder in een nieuwe wereld: een gebouw waar je eindeloos kunt ronddwalen en je laat verrijken en verrassen."