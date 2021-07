De politie is zondagavond met veel agenten uitgerukt naar avondwinkel Bafren Super Market aan de Ingenhouszstraat in Den Haag. De eigenaar van de winkel had rond 20.50 uur het overvalalarm ingedrukt toen er een man met een 'pistool' in zijn winkel liep.

De eigenaar besloot bij het zien van het wapen geen enkel risico te nemen en direct op de knop te drukken. Zijn winkel werd namelijk 5 april nog overvallen door gewapende mannen die medewerkers bedreigden en er vervolgens met geld vandoor gingen.

Agenten in kogelwerende vesten rukten uit en hebben de BTGV-procedure (Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten) uitgevoerd om de verdachte aan te houden voor wapenbezit. Na de aanhouding bleek dat het niet om een echt wapen ging, maar om een 'balletjespistool'.