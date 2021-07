De gemeente Den Haag krijgt 40.000 euro van landsadvocatenkantoor Pels Rijcken. Dat bedrag liep Den Haag mis door een jarenlang frauderende notaris van dat kantoor.

In september vorig jaar kreeg landsadvocaat Pels Rijcken te horen dat er een strafrechtelijk onderzoek liep naar een van de notarissen van het kantoor. Die zou in drie dossiers geld achterover hebben gedrukt. De verdachte notaris heeft nooit uitleg willen geven over de aard en omvang van de fraude.

Aanvankelijk leek het erop dat de gemeente helemaal niet gedupeerd was door de frauderende notaris. Maar deze week kwam naar buiten dat de zaak toch een stuk groter is dan aanvankelijk gedacht. De bewuste notaris zou achttien jaar lang geld naar zijn privérekeningen hebben doorgesluisd. In één geval zou daardoor ook de gemeente Den Haag zijn benadeeld.

Het gaat om een bedrag van 40.000 euro dat de gemeente in december 2007 aan rente had moeten ontvangen en niet is betaald. Pels Rijcken heeft aangegeven het bedrag zo snel mogelijk te willen betalen. Ook krijgt de gemeente uitleg over de maatregelen die de landsadvocaat neemt om herhaling in de toekomst te voorkomen.