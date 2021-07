Ruim twee en een half jaar na de verwoestende gasexplosie aan de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag zijn de woningen bijna in oude staat hersteld.

In december 2020, bijna twee jaar na de explosie, werden er vergunningen verleend aan de aannemers voor het heropbouwen van de woningen. In maart 2021 is de bouw van start gegaan. Naar verwachting kunnen de huizen rond augustus worden opgeleverd.

Op 27 januari 2019 vond er in een portiekwoning in de Haagse wijk Laak een verwoestende explosie plaats. De klap was gigantisch. De voorgevel van drie appartementen, middenin een blok met woningen, lag aan gruzelementen op straat. De aangrenzende huizen stonden nog overeind, maar zijn gevaarlijk scheefgezakt.

Tien mensen raakten gewond. Een 28-jarige Hagenaar lag urenlang onder het puin. De brandweer zette een kraan in om hem te bevrijden. De brandweer zei dat de man vermoedelijk door de vloer van de woonkamer van het huis was gezakt. Hij lag in een kruipruimte.

De verwoestende gasexplosie middenin de Haagse wijk werd veroorzaakt door een scheur van 12 centimeter in een grijs gietijzeren gasleiding.