Een scooter is in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen opgegaan. Dit gebeurde aan de Schoutendreef in Den Haag. De scooter stond tegen de gevel van een portiek.

Een bewoner zou een sterke brandlucht hebben geroken in huis, toen hij uit het raam keek zag hij de vlammenzee. Hij heeft direct de brandweer gebeld.

De brandweer had de brand snel onder controle. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden werd geadviseerd de ramen open te zetten, zodat de rook en rooklucht weg kan trekken.

Hoe de brand is ontstaan is vooralsnog onduidelijk.