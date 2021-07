Een motorrijder is vrijdagavond gewond geraakt nadat hij hard ten val is gekomen door een botsing met een andere motorrijder. Dit gebeurde op de Vaillantlaan in Den Haag.

Het gaat om een tweezijdig ongeval. Calamiteitensite Regio15 meldt dat een van de motorrijders moest uitwijken voor een auto waardoor hij tegen de andere motor aan kwam. Beiden zijn toen ten val gekomen. De calamiteitensite meldt ook dat een van de twee bestuurders vervolgens is ingestapt bij de auto waarvoor uitgeweken moest worden.

De andere bestuurder is gewond achtergebleven. Het ambulancepersoneel heeft de motorrijder eerste hulp verleend. De motorrijder is vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Volgens Regio15 doet de politie onderzoek naar de toedracht.