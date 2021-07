Vanwege een gasontsnapping is de Lange Poten afgezet en de Tweede Kamer preventief ontruimd. Ook zijn er huizen en winkels ontruimd.

Er is veel personeel van Stedin en hulpdiensten aanwezig, zij doen onderzoek of er daadwerkelijk gas vrij komt. Mensen die in de buurt wonen, mogen tijdelijk niet naar hun woningen. Brandweerlieden breken de straat open om te kijken of er daadwerkelijk gas ontsnapt en waar dit dan vandaan komt.



Er waren vanwege de verbouwing van het Binnenhof maar een beperkt aantal mensen aanwezig in de Tweede Kamer.