De vorige week neergeschoten beveiliger Martin den Dekker (53) wordt vrijdag herdacht door zijn collega’s. Zij houden een minuut stilte tegen geweld in de zorg en vormen een erehaag voor hun collega, die tijdens zijn werk werd neergeschoten toen hij een behandelaar (36) wilde beschermen op wie het vuur was geopend door de 67-jarige patiënt Jan.

De collega’s vormen vandaag een erehaag als de rouwstoet voorbij komt. Daarna start de herdenkingsdienst, waar verschillende mensen zullen spreken.

Om 12.00 uur wordt er in GGZ-instellingen in het hele land één minuut stilte gehouden. Werkgevers en werknemers staan stil bij de schietpartij vorige week in GGZ-instelling Parnassia in Den Haag.