Hagenaars in de bijstand hoeven niet bang te zijn voor een strafkorting als ze zo nu en dan geld voor boodschappen of andere hulp aannemen. Voortaan mogen ze jaarlijks voor 1.700 euro aan giften ontvangen.

Dat geldt althans voor samenwonende of gehuwde uitkeringsgerechtigden in Den Haag. Een alleenstaande met bijstand mag jaarlijks 1.200 aan giften aannemen, zonder gevolgen voor de hoogte van de uitkering, zo stelt het stadsbestuur.

"Uit onderzoek blijkt dat de bijstand vaak onvoldoende is om van rond te komen", zegt wethouder Bert van Alphen van Sociale Zaken " Deze vrijstelling zorgt voor meer financiële rust bij mensen die het vaak toch al zwaar hebben."

Het nieuwe beleid is een gevolg van de consternatie in de gemeente Wijdemeren. Daar moest een vrouw in de bijstand vorig jaar 7.000 euro terugbetalen. Ze had niet gemeld dat haar moeder jarenlang haar boodschappen had betaald.

Onder aanvoering van de SP riep Haagse politiek de gemeente in maart op tot coulance en ruime regels rond giften voor mensen in de bijstand. Daar heeft het stadsbestuur nu gehoor aan gegeven. Het nieuwe beleid is ook schappelijker dan dat van grote steden als Amsterdam en Rotterdam waar de grens voor giften op 1.200 euro is gesteld.