Het kindje dat afgelopen dinsdag in de Haagse Trekvliet viel, is woensdag overleden.

Dat laat een woordvoerder van de politie weten. "Het gaat om een noodlottig ongeval. Daarom doen wij verder ook geen mededelingen over de leeftijd en dergelijke."



Het kind viel dinsdag rond 12.00 uur in het water. Op de plek waar het kind uit het water werd gehaald, dreef ook een waterpistool. Nadat brandweerlieden het kind uit het water hebben gehaald, is het gereanimeerd en in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het kind gisteren overleden.

Omwonenden laten weten zich al langere tijd zorgen te maken over het water. Volgens bewoners uit de wijk komt het bijna elk jaar voor dat er iemand, door diverse oorzaken, in het water valt.