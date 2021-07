De gemeente heeft in mei 325 fietsen weggehaald uit de fietsflat naast station Den Haag Centraal. De eigenaren werkten mogelijk thuis door de coronapandemie en moeten 'gewoon' 25 euro betalen om hun fiets weer terug te krijgen.

Via websites, labels aan de fietsen, posters in de stalling en een fietscoach waarschuwde de gemeente in de aanloop naar de werkzaamheden dat de tweewielers zouden worden weggehaald, omdat de stalling aan een opknapbeurt toe was.

Toch moesten 325 fietsen door de gemeente worden verwijderd en naar het depot aan de Junostraat gebracht worden. Inmiddels hebben 110 eigenaren zich daar gemeld om hun fiets, tegen betaling van 25 euro, op te halen.

Het CDA had gevraagd om dat bedrag kwijt te schelden. Vanwege de coronapandemie werkten veel mensen thuis en waarschijnlijk kwam een deel daarom langere tijd niet meer in de stalling.

Toch wil het stadsbestuur daar niet aan, zo is te lezen in het antwoord op de vragen van het CDA. De fietsers zijn op verschillende manieren geïnformeerd en gevreesd wordt dat ook andere eigenaren die hun fiets tijdens de lockdown in het depot moesten ophalen dan kwijtschelding willen.