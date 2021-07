Een minderjarige jongen heeft bekend dat hij samen met een vriendje brand heeft gesticht in wijkcentrum De Wiekslag in Loosduinen. In mei liep het gebouw aan de Molenbrink schade aan het dak op door het vuur.

Volgens politie Loosduinen zijn twee minderjarigen in beeld als verdachten. Eén van de twee is inmiddels verhoord en heeft bekend. 'Gezien de leeftijd van deze minderjarige jongens gaat het om uit de hand gelopen kattenkwaad', laat de politie weten. Beiden zijn jonger dan twaalf jaar en kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. De schade aan het gebouw zal vermoedelijk wel op de ouders van de kinderen worden verhaald.

De politie ging na het blussen van De Wiekslag er al van uit dat het om brandstichting zou gaan. Er werden zowel op het dak als in de omgeving lucifersdoosjes gevonden.