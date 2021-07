Een auto heeft in de nacht van zondag op maandag flinke schade opgelopen na een brand in het motorcompartiment. De auto stond geparkeerd aan de Hugo de Grootstraat in Den Haag.

De brand werd rond 0.55 uur ontdekt. De brandweer kwam met spoed. Bij hun aankomst stond de auto al in lichterlaaie. Ondanks de bluspoging van de brandweer moest de auto total loss worden verklaard.

Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.