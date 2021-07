Verschillende religieuze en maatschappelijke organisaties hebben zaterdagmiddag in de Grote Kerk in Den Haag een gezamenlijke bijeenkomst gehouden om zich uit te spreken tegen geweld en verharding in de samenleving. Aanleiding van de bijeenkomst was de moord op Peter R. de Vries.

'Zij aan zij tegen geweld' heette de gebeds- en meditatiebijeenkomst in de Van Assendelftkapel van de kerk. Met een gezamenlijk moment van stilte wilden de organisatie steun betuigen "aan hen die opkomen voor vrede en recht". Het thema van de middag luidde: 'geen ruimte voor onrecht, geweld en terreur in onze samenleving'.

Het initiatief was genomen door de Haagse Gemeenschap van Kerken, de Federatie Islamitische Organisaties en de Grote Kerk. Behalve christelijke organisaties waren vertegenwoordigers uit onder meer de Hindoe-gemeenschap, de Joodse gemeenschap, het Humanistisch Verbond en de Boeddhistische Unie van de partij.

Namens de gemeente Den Haag woonde wethouder Saskia Bruines de dienst bij in haar rol als locoburgmeester. Door de coronabeperkingen mocht maar een selecte groep aanwezig zijn. Anderen kregen de gelegenheid bij de kerk een handtekening te zetten of steunbetuiging achter te laten.