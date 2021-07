Een vandaal heeft dit weekend het VissersNamenMonument in Scheveningen beklad. Op het plakkaat voor omgekomen vissers stond de tekst 'never go slow' gekalkt.

De tekst werd op meerdere plekken in Scheveningen gespot. Maar inwoners zijn vooral verbolgen over het ontsieren van het monument op de boulevard. Het plakkaat werd ruim tien jaar geleden geplaatst om de vissers te herdenken die nooit meer terug zijn gekomen.

De gemeente heeft de graffiti inmiddels laten verwijderen.