Een man op een scootmobiel is zaterdagmiddag gewond geraakt nadat hij in botsing kwam met een auto. Dit gebeurde op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag.

Bij de aanrijding brak de stoel van de scootmobiel af waardoor de persoon ten val kwam. Het slachtoffer is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeval in gebeurd is vooralsnog onduidelijk.