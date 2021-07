Een fietser is vrijdag aan het eind van de middag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Donau in Den Haag.

Hulpdiensten, waaronder het Mobiel Medisch Team (MMT), werden opgeroepen om het slachtoffer bij te staan. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer op een vacuümmatras gelegd en onderzocht. Het MMT, dat inmiddels al met een helikopter boven de straat hing, kon nog voor landen weer terugkeren.



Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren is vooralsnog onduidelijk.