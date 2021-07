Niko M. (26) en Mohammed H. (27) uit Den Haag zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van vier jaar en vierenhalf jaar omdat ze een verhuishulp op gewelddadige wijze probeerden te beroven. Ze wilden hem 40.000 euro aftroggelen.

Het slachtoffer werd in oktober vorig jaar door zijn vroegere jeugdvriend Niko M. gebeld met de vraag of hij wilde helpen met verhuizen van een hometrainer. Hij had zijn oude kameraad al een tijd niet meer gezien, maar wilde best meehelpen. Toen het apparaat eenmaal in het huis van de vader van M. aan de Hoefkade was neergezet, kreeg het behulpzame slachtoffer plotseling klappen van M. en diens mededader Mohammed H.

Hij werd met ducttape vastgebonden, kreeg een vuurwapen tegen zijn mond en een heet strijkijzer werd naast zijn hoofd gehouden. Ook werd gedreigd dat zijn ogen uitgestoken zouden worden. Hij moest 40.000 euro aftikken om te voorkomen dat hij gemarteld zou worden. De 850 euro die hij op zak had, gaf het slachtoffer direct af. Voor het restant van het bedrag kon hij bij zijn zus terecht, beweerde hij.

Ontsnapt uit auto

Het trio zou daarom met de auto naar die zus rijden, maar niet voordat het slachtoffer onder de douche was gezet. Hij had namelijk uit angst zijn ontlasting laten lopen. Terwijl hij zich uitkleedde om zich te wassen, werd hij nog gefilmd.

Eenmaal onderweg in de auto wist hij echter te ontsnappen en een agent te waarschuwen. Die wist Niko M. meteen aan te houden. H. werd een week later ook opgepakt.

De rechtbank oordeelde deze week dat beide mannen schuldig zijn aan ontvoering en mishandeling. Niko M. kreeg een gevangenisstraf van vier jaar opgelegd. Mohammed H. verdwijnt voor 4,5 jaar achter de tralies. Hij moet ook nog anderhalf jaar van een eerdere straf volmaken. Die was voorwaardelijk opgelegd, maar omdat hij opnieuw een misdrijf heeft gepleegd, moet hij die alsnog uitzitten.