Scheveningen, Duindorp en Kijkduin maken zich op voor een drukke zomer. Met het aankomende lekkere weer en de vakanties die nu grotendeels begonnen zijn, roept de gemeente Den Haag op om niet met de auto naar het strand te komen.

'Met het openbaar vervoer, fiets of de scooter ben je het snelst bij het strand', zo luidt de oproep van de gemeente. Dit om de overlast die er vorige zomer was te voorkomen. Mensen die toch met de auto komen, worden geadviseerd om op een speciale 'park & beach-plek' te parkeren of in één van de nabijgelegen parkeergarages.

Ook worden bezoekers gevraagd zich aan de huisregels te houden, zodat de stranden er de hele zomer mooi bij blijven liggen.