Het cybercrimeteam van de politie Den Haag heeft afgelopen dinsdag een 22-jarige man uit Den Haag aangehouden. Hij wordt ervan verdacht nep inlogpanels te hebben gekocht van een inmiddels veroordeelde man uit Almelo die ze op bestelling bouwde.

De nu aangehouden Hagenaar zou panels hebben gekocht, waarmee klanten van Belgische banken konden worden opgelicht. De man is naar voren gekomen in een onderzoek naar de afnemers van de panelbouwer uit Almelo, die in de cyberwereld beter bekend stond als Haiku.

De man leverde nep inlogsites op bestelling aan verschillende afnemers, die vervolgens door middel van phishing achter de inloggegevens van klanten aan gingen. Op die manier kunnen bankrekeningen worden geplunderd.