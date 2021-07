Een persoon is donderdagavond aangehouden na een achtervolging door de Haagse binnenstad.

Volgens calamiteitensite Regio15 was er een ruzie op de Prinsestraat. Daarna zou er een achtervolging hebben plaatsgevonden over onder meer de Veenkade en Vondelstraat. De politie wist uiteindelijk op de Elandstraat een verdachte aan te houden. De agenten droegen bij de aanhouding kogelwerende vesten.



Wat er precies aan de hand was, is vooralsnog onduidelijk. De politie heeft na de aanhouding in een voortuin een voorwerp gevonden. Het lijkt te gaan om een telefoon die door de verdachte is weggegooid.