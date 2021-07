Bij de extreme wateroverlast in het zuiden van Limburg zijn eenheden van de reddingsbrigade Haaglanden ingezet. Momenteel helpen de ploegen uit onder meer Monster, Den Haag en Zoetermeer met de evacuatie van een verzorgingstehuis in Valkenburg.

Het gaat om eenheden uit het hele peleton, vertelt Sander Zeilstra van de Reddingsbrigade. "Uit Monster, Zoetermeer, Den Haag. Bijna alle brigades zijn ingezet." Vanochtend vroeg hebben de Haaglandse eenheden zich samen met de reddingsbrigade van Noord-Brabant aangesloten bij de brandweer van Maastricht Noord. Daar heeft de veiligheidsregio de taken verdeeld. Rond tien uur zijn de eenheden uit onze regio vlakbij Valkenburg begonnen met de evacuatie van een verzorgingstehuis met 140 bewoners.

De reddingsbrigade van Haaglanden vertrok vannacht halsoverkop naar Limburg. Ze kregen een 'prio 1 rit'. "Dat betekent dat ze op de hoogste snelheid mogen gaan, met zwaailicht en sirene dus. Deze hoge waterstand is uitzonderlijk in deze tijd van het jaar." Zeilstra noemt het dus ook uitzonderlijk dat de reddingsbrigade op deze manier is ingezet. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1995.

'Schijnt nog veel water aan te komen uit België'

Ook de Reddingsbrigade van 's-Gravenzande is in Limburg. Zij werden vanmorgen rond 01.30 uur gealarmeerd. Zij kwamen rond 06.00 uur aan in Zuid-Limburg.

Roel Batelaan van Reddingsbrigade Monster: "Vannacht hebben we een oproep gekregen en om 01.30 werd er echt alarm geslagen. Toen zijn er direct vijf eenheden (een eenheid bestaat uit 4 personen) naar Limburg gegaan.''

Ze weten niet hoelang de inzet gaat duren. "Dat kan nog tot en met het weekend zijn, er schijnt nog veel water aan te komen uit België'."

Hij benadrukt dat het toezicht op de Westlandse stranden gewoon doorgaat. Komend weekend belooft het in deze regio namelijk behoorlijk zonnig te worden. "Ook de alarmploeg blijft gewoon aanwezig in Westland. Ook helpen we nog steeds bij de vaccinatielocaties in Den Haag en 's-Gravenzande."

Mensen evacueren uit huizen die te laag staan

Daphne Smit, woordvoerder bij de reddingsbrigade 's-Gravenzande, is momenteel in Valkenburg. "We zijn nu vooral bezig met mensen evacueren uit huizen die te laag staan. Het is echt een bizarre situatie, die niet vaak voorkomt."



Mensen worden uit hun huizen gehaald en met diepladers, tractoren of legertrucks naar het droge gebracht. "De meesten mensen die we redden zijn gelukkig rustig, maar sommigen ook verdrietig. Heel logisch."



Een tweede ploeg uit 's-Gravenzande is momenteel onderweg. "We blijven hier voorlopig. Het is de bedoeling dat we in ploegendiensten gaan werken."



De laatste keer dat de reddingsbrigade moest uitrukken voor zo'n ramp situatie was 1995. Een deel van haar ploeg maakte dat ook al mee. "Wel in een andere functie, maar ze wisten dus een klein beetje wat ze te wachten stond. Voor anderen van ons is het allemaal juist heel erg nieuw."