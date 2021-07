Met hulp van tolken en uitzendbureaus heeft GGD Haaglanden duizenden arbeidsmigranten kunnen vaccineren tegen corona. In de eerste week van juli kregen 1200 Polen, Bulgaren en Roemenen een prik. Na volgende week zullen dat er ongeveer vijfduizend zijn, verwacht de gezondheidsdienst.

Het gaat om arbeidsmigranten die in de Westlandse kassen werken. In totaal zouden 13.000 van hen bij de priklocatie Broodfabriek in Rijswijk een vaccin kunnen krijgen. Dat geldt ook voor arbeidsmigranten die in Den Haag wonen.

De speciale campagne is opgezet omdat de arbeidsmigranten via de gewone kanalen moeilijk te bereiken zijn. Uit een inventarisatie onder uitzendbureaus blijkt dat 80 procent van Polen, Roemenen en Bulgaren uit de Westlandse kassen heel graag gevaccineerd worden tegen corona. Ze krijgen in Rijswijk het Jansen-vaccin dat met een prik voldoende bescherming biedt tegen het virus.

Volgens directeur Annette de Boer van de GGD Haaglanden is de vaccinatie van arbeidsmigranten enorm belangrijk: "Deze mensen werken vaak in grote groepen en wonen vaak met veel mensen in een huis. Hierdoor is het risico op een uitbraak groter."