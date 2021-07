De politie heeft gisteren in Den Haag een jongen aangehouden die een flink mes op zak had.

Bij de het politiebureau van het basisteam aan de Jan Hendrikstraat kwam gisteren een melding binnen dat een groep jongens spullen aan het vernielen waren. Agenten rukten uit om te kijken wat er aan de hand was. Bij aankomst troffen ze enkele jongeren aan.



"Eén van de jongens bleek geen identiteitsbewijs bij zich te hebben", legt de politie uit. Een fouillering volgde en daarbij werd een mes aangetroffen. "We hebben de jongen aangehouden en meegenomen naar het bureau." Het mes is in beslag genomen.