Komende zaterdag gaat het zomerrooster in voor de trams en bussen van de HTM. Sommige vertrektijden veranderen tot en met zondag 29 augustus. Ook hebben enkele tram- en buslijnen in de zomer te maken met een omleiding als gevolg van werkzaamheden.

Bus 23 rijdt dagelijks tussen 9.00 uur en 20.00 uur naar Kijkduin. Voor en na die tijden is de eindhalte Colijnplein. Bus 26 rijdt vanaf 23 augustus een omleiding als gevolg van werkzaamheden bij de Troelstrakade. Tram 34 rijdt niet gedurende de zomerdienstregeling. Tram 9 rijdt in de zomermaanden vaker. Tussen 17 juli en 16 augustus zet HTM blauw-witte trams in op lijn 9.

Tram 2, 3, 4 en 6: Door werkzaamheden tussen 17 juli tot 16 augustus kunnen tram 2, 3, 4 en 6 niet op de halten Grote Markt, Spui en station Den Haag Centraal (tramplatform) komen. Ook de halten Ternoot en Oostinje (tram 2 en 6) en de halte Beatrixkwartier (tram 3 en 4) vervallen. De vier tramlijnen rijden de route elk in twee delen en op sommige lijnen rijden er andere type trams.

Tussen bushalten station Den Haag Centraal (busplatform) en station Laan van Nieuw Oost Indië rijdt pendelbus 62 en verbindt de twee delen van de tramlijnen 2 en 6 met elkaar. Tussen RET-halte station Den Haag Centraal en station Laan van Nieuw Oost Indië rijdt Metro E, die de twee delen van de tramlijnen 3 en 4 met elkaar verbindt.