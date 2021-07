Bij invallen in de Haagse wijk Laakkwartier zijn gisterochtend drie drugssmokkelaars opgepakt. Het gaat om drie mannen van 51, 35 en 56 jaar oud die jarenlang wiet, MDMA, xtc en cocaïne hebben vervoerd van Nederland naar Polen.

In verschillende huizen, opslagruimtes en cafés in Den Haag en De Lier zijn doorzoekingen gedaan. Ook werd beslag gelegd op vier panden. Voor de actie heeft de Poolse justitie in Wrocław samengewerkt met de politie in Den Haag.

De Poolse autoriteiten heeft verzocht om de overlevering van de drie verdachten, voor vervolging in Polen. De rechtbank in Amsterdam zal beslissen over de uitleveringsverzoeken.