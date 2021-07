De politie heeft vanmorgen in meerdere zaken op het Hildebrandplein in Den Haag invallen gedaan. Er werd onder meer onderzoek gedaan bij Berlin Doner Kebab, Kuchnia Polska en Zeyn-u Mekan.

De aanleiding voor de invallen is nog niet duidelijk. In de Hackfortstraat in Moerwijk werd ook een woning binnengevallen. Daarbij kreeg de politie ondersteuning van de brandweer en Poolse rechercheurs.