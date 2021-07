Den Haag gaat er behoorlijk op achteruit door de nieuwe herverdeling van het gemeentefonds.

Den Haag ontvangt 130 euro per inwoner minder. Dat geldt niet niet voor alle gemeenten: in Vlieland krijgen ze 459 euro per inwoner meer. Andere gemeenten die meer dan 100 euro per inwoner stijgen zijn Rozendaal, Terschelling, Eindhoven, Vaals, Urk, Groningen, Schiermonnikoog, Hulst, Nijmegen, Staphorst en Venlo.

De gemeente met het grootste nadeel is Gennep, waar ze 137 euro per inwoner minder krijgen. Andere gemeente die er meer dan 100 euro per inwoner op achteruit gaan, zijn het eerdergenoemde Den Haag, Ermelo, Baarn, het Noord-Hollandse Bergen, Noordwijk, Pijnacker-Nootdorp, Goirle en Zuidhoorn.