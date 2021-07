In een onderzoek naar productielabs van crystal meth heeft de Landelijke Eenheid van de politie vandaag vier mensen aangehouden en zeven woningen en een loods doorzocht.

De verdachten zijn op heterdaad aangehouden. Het gaat om een man met de Nederlandse nationaliteit uit Den Haag, een vrouw met de Colombiaanse nationaliteit, een man uit Ecuador en een man uit Mexico. Hun leeftijden variëren van 40 tot 46 jaar. Het vermoeden bestaat dat zij betrokken zijn bij meerdere productielocaties van crystal meth in Nederland.

De doorzochte woningen staan in Amsterdam, Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Boskoop. In Boskoop werd ook een loods doorzocht.

De Dienst Landelijke Recherche heeft beslag gelegd op gegevensdragers, twee auto's en enkele tienduizenden euro's in contanten, in diverse coupures. De verdachten worden voorgeleid bij de rechter-commissaris en zitten in beperkingen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.